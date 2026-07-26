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D'Course live dëse Sonndeg ëm 10:05 Auer op RTL ZWEE an RTL PlayPorsche Supercup Budapest

RTL Lëtzebuerg
Beim Heemspill zu Spa konnt den Chester Kieffer d'Rookie-Wäertung gewannen. Kann de Lëtzebuerger deen Exploit bei der fënnefter Manche an Ungarn widderhuelen?
Update: 26.07.2026 06:00

Spa-Francorchamps war fir den Chester Kieffer (Schumacher CLRT) quasi de perfekte Weekend. Hien ass hannert sengem hollänneschen Teamkolleeg Schuring als zweeten iwwer d'Arrivée gefuer. Hie stoung esou eng alleréischte Kéier um Podium vum General a konnt och seng alleréischt Rookie-Victoire feieren. An der separater Wäertung vun den Nowuesspilote läit hien elo punktgläich mam Italiener Bristot (Dinamic) un der Spëtzt vun der Tabell.

Elo geet et op de kompakten Hungaroring bei Budapest. Dee Circuit kennt den Chester Kieffer nëmme vun engem eenzegen Testdag. Kann hien trotzdeem säi Spa-Exploit do widderhuelen?

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP BUDAPEST 2026 mat Lëtzebuerger Commentaire live op RTL ZWEE an RTL PLAY.

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Programm

Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL ZWEE an RTL Play

Sonndeg, 26. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 10:05
Depart vun der Course: 10:10
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 10:45
Commentaire: Tom Nols

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D'Course live dëse Sonndeg ëm 14:20 Auer op RTL ZWEE an um RTL Play
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