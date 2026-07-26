Spa-Francorchamps war fir den Chester Kieffer (Schumacher CLRT) quasi de perfekte Weekend. Hien ass hannert sengem hollänneschen Teamkolleeg Schuring als zweeten iwwer d'Arrivée gefuer. Hie stoung esou eng alleréischte Kéier um Podium vum General a konnt och seng alleréischt Rookie-Victoire feieren. An der separater Wäertung vun den Nowuesspilote läit hien elo punktgläich mam Italiener Bristot (Dinamic) un der Spëtzt vun der Tabell.
Elo geet et op de kompakten Hungaroring bei Budapest. Dee Circuit kennt den Chester Kieffer nëmme vun engem eenzegen Testdag. Kann hien trotzdeem säi Spa-Exploit do widderhuelen?
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Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL ZWEE an RTL Play
Sonndeg, 26. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 10:05
Depart vun der Course: 10:10
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 10:45
Commentaire: Tom Nols