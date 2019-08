D’Fola Esch huet déi leschte Saison op der 2. Plaz ofgeschloss a war domat qualifizéiert fir Europa.

Do huet d’Ekipp vum Jeff Strasser sech awer direkt am 1. Tour misse geschloe ginn. Souwuel am Allers- wéi och am Retourmatch gouf et eng 1:2-Néierlag. Deemno kann ee sech bei der Fola elo awer ganz op de Championnat konzentréieren, Yannick Zuidberg.