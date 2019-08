Déi lescht Saison haten déi Diddelenger jo een eemolege Parcours fäerdeg bruecht, dee si jo bis an d'Gruppephas bruecht huet vun der Europa League.

De Champion gouf natierlech och an der Forge du Sud gefeiert. Den F91 huet elo en aneren Trainerstaff a ganz vill Spiller hu gewiesselt. Diddeleng ass awer nach ganz staark wéi een dat rezent an der Europa League gesinn huet an den F91 ass weider héich kotéiert, fir Lëtzebuerger Champion ze bleiwen Serge Olmo.