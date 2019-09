An der Méindespartie an der Futtballbundesliga fir de 5. Spilldag deele Wolfsburg an Hoffenheim 1:1.

An der 6. Minutt huet de Rudy den 1:0 geschoss fir Hoffenheim. Seng Ekipp ass ugangs besser an de Match komm. Dunn hunn d'Wolsburger mam Mehmedi an der 36. Minutt konnten ausgläichen. Endresultat 1:1.