De Lëtzebuerger Nationalspiller konnt sech e Freideg den Owend no der 2:1-Victoire zu Troyes iwwert deen éischten Dräier an dëser Saison freeën.

An der Ligue 2 a Frankräich huet Orléans mam Vincent Thill mat 2:1 zu Troyes gewonnen. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startformatioun, huet an der 53. Minutt déi giel Kaart gesinn a gouf an der 83. Minutt ausgewiesselt. Fir Orléans ass et um 9. Spilldag déi 1. Victoire.

Am zypriotesche Championnat gouf et e Freideg den Owend fir Apollon Limassol mam Vahid Selimovic ee Punkt. De Lëtzebuerger, deen an der 26. Minutt Giel gewsie krut, huet mat sengem Veräin auswäerts 0:0 géint Larnaka gläichgespillt.