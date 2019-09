D'Lëtzebuergerin huet sech e Sonndeg an der Finall souverän an 2 Sätz géint d'Federica Di Sarra aus Italien behaapt.

D'Eléonora Molinaro huet den ITF-Tennis-Tournoi zu Brünn an Tschechien gewonnen. D'Lëtzebuergerin (Weltranglëscht 329) huet sech an der Finall an zwee Sätz mat 6:4 a 6:3 géint d'Federica Di Sarra (Weltranglëscht 510) aus Italien duerchgesat.

Fir d'Molinaro ass d'Saison op Sand elo eriwwer.