An engem spannende Match wënnt d'Jeunesse mat 3:2 zu Munneref, Hueschtert klappt d'Etzella a Stroossen wënnt géint d'Millebaach.

Etzella - Hueschtert 0:1

Déi éischt 45 Minutten ware ganz schwaach an d'Spectateuren kruten net vill gebueden sou dat et logescherweis mat engem 0:0 an d'Paus gaangen ass. No der Paus ass d'Etzella da vill méi staark aus de Kabinne komm an huet op den 1:0 gedréckt. Ab der 60. Minutt huet Hueschtert awer och matgespillt a konnt dann an der 69. Minutt den 1:0 duerch den Dervisevic schéissen.

Stroossen - Millebaach 2:0

Eng éischt Halschent déi net alt ze spannend war. Ufanks Partie haten béid Formatiounen Schwieregkeeten de Ball un d'rullen ze kréien. Nodeems d'Equippen mat e Puer Schëss probéiert hunn war de Match ausgeglach. Mee am Schluss vun der éischter Halschent konnt Stroossen mat 2:0 a Féierung goen duerch Goler vum Szimayer (40.') an Delgado (44.').

Munneref - Jeunesse 2:3

Mat engem 0:1 war et an d'Paus gaangen wéi de Soares an der 44. Minutt eleng virum Özcan stoung an de Ball an de Gol konnt schéissen nodeems d'Defense vu Munneref geschlof huet. An den zweete 45 Minutten sollten d'Spectateuren awer e bëssen eppes gebuede kréien. Als éischte ass dem Nabli an der 69. Minutt den 1:1 gelongen. 8 Minutte méi spéit ass d'Jeunesse duerch de Makota dann awer nees mat 2:1 a Féierung gaangen. Munneref huet sech awer net ënnerkréie gelooss an an der 83. duerch en Eegegol vum Boakye ausgeglach. Mee an der 87. Minutt sollt d'Jeunesse nee eng kéier zeréck schloen an et ass de Boakye deen säin Eegegol nees gutt mécht an den 3:2 schéisst.

Rodange - Racing 1:1

Mat engem verdéngten 1:0 fir Rodange ass et no 45 Minutten an d'Kabinne gaangen. An der 16. Minutt war et de Muric dee no enger Flank vum Ndiaye de Ball am Gol ënnerbruecht huet. An der 2. Halschent huet de Racing d'Kontroll vum Match iwwerholl a konnt an der 75. Minutt duerch den Da Mota ausgläichen.

Rouspert - Diddeleng 0:7

Nodeems et bei deenen Diddelenger an de leschte Matcher iwwerhaapt net gutt am Championnat gelaf ass, hunn se zu Rouspert dës kéier guer näischt ubrenne gelooss a schonn no 45 Minutten stoung et 0:5. Schonn no 2 Minutten hat de Stolz den éischte Gol geschoss éier de Sinani mat 2 Goler (15.', 20.') innerhalb vu 5 Minutten op 3:0 gestallt huet. An der 39. Minutt war et dann de Muratovic deen de 4:0 schéisse konnt. Et ass ëmmer méi batter fir Rouspert ginn an an der 42. Minutt huet de Stolz mat sengem 2. perséinleche Gol op 5:0 gestallt. Ganz zum Schluss konnt Diddeleng duerch de Pokar (88.') an de Muratovic (90.+1.') souguer nach op 0:7 stellen.

