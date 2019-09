An der Seria A an Italien wënnt Lazio Roum mat 4:0 géint Genua an Neapel klappt Brescia mat 2:1.

Bundesliga

Düsseldorf - Freiburg 1:2

An der 42. Minutt konnt Düsseldorf duerch den Hennings mat 1:0 a Féierung goen. Bei engem Corner ass de Schwolow am Gol laanscht de Ball geflunn an den Hennings huet um 2. Potto de Ball just nach missen an de Gol käppen. Mee nach virun der Paus konnten d'Gäscht nach ausgläichen. No enger Flank vum Günter konnt de Schmid de Ball mam Fouss an de Gol drécken. An der 64. Minutt huet den Höler als éischt nach en Eelefmeter verschoss éier de Waldschmidt an der 81. Minutt mat engem flotto Solo den 2:1 konnt schéissen.

Köln - Hertha Berlin 18h00

Seria A

Neapel - Brescia 2:1

Fir Neapel konnten de Mertens (13.') an de Manolas (45'+4.') zwee Goler markéieren a mat 2:0 a Féierung bréngen. Brescia konnt an der 67. Minutt duerch de Balotelli op 1:2 verkierzen.

Lazio Roum - CFC Genua 4:0

Mat engem kloeren 4:0 gewënnt Lazio géint Genua an dat duerch Goler vum Milinkovic-Savic (7.'), Radu (40.'), Caicedo (59.') an Immobile (78.').

Udinese - As Roum 0:1

De Rival vu Lazio, den AS Roum, wënnt mat engem knappen 1:0 auswäerts géint Udinese. Den Edin Dzeko konnt an der 56. Minutt den eenzege Gol vum Dag markéieren.