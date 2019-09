6 Lëtzebuerger waren um European Judo Open ageschriwwen. Den Tournoi war mat engem neien europäesche Rekord bei den Inscriptiounen e grousse Succès.

Um sportleche Plang goufen dem Claudio Nunes dos Santos déi beschte Chancen ageraumt, fir den Déifferdenger gouf awer schonn an der 1/16s Finall eliminéiert.

A sengem éischte Match war de Claudio Nunes dos Santos scho fréi mat engem Shido bestrooft ginn. Dëse Strofpunkt gëtt ausgesprach wann en Judoka ze vill Passiv agéiert, wann en eng Ausféierung ze dacks net bis zum Enn duerchféiert oder wann en, wéi den Déifferdenger, dem Géigner seng Aktioun blockéiert.

Géint den Spuenier Alberto Varela huet den Claudio ganz taktesch agéiert a spéit mat engem Waza-ari punkte kënnen.

Um Samschdeg gouf bäi den Hären an der Kategorie bis 73kg a bäi den Dammen bis 63 kg gekämpft. An därselwechter Kategorie ewéi den Claudio dos Santos, bis 73 kg war nach den Louis Retter am Asaz. Fir hien war an der éischter Ronn géint den Alexandre Houssein aus dem Djibuti Schluss.

Bis 66kg ass den Pit Hilgert ugetrueden. Och hien hat géint den Fransous Loic Korval keng Chance. Deemno war just nach den Claudio Nunes dos Santos an der Competitioun.

An der zweeter Ronn ass hien géint den Fransous Omari Tejoini gefall an do hat et mat engem fréie Waza-ari ganz gutt ausgesinn. Dunn ass dem Claudio awer e Feeler ënnerlaf.

D'Enttäuschung war natierlech grouss beim Lëtzebuerger dee sech op dësen éischte Judo Open zu Lëtzebuerg richteg vill virgeholl gehat.

Dës Erfarung wäert de 19 jonke Judoka awer mat op Juniorweltmeeschterschaft a gutt 2 Wochen mathuelen a probéieren et do besser ze maachen.

Um zweeten Dag ware nach 3 Lëtzebuerger Athleten am Asaz. Bis 70 kg huet Monique Kedinger laang konnte mathale. Um Enn sollt et géint Melissa Heleine awer net duergoen. Ähnlech goung et och dem Nick Kunnert den eréischt spéit no Ippon vum Isaac Bezzina aus Malta eliminéiert gouf.

Als Lescht war nach den Bilgee Bayanaa un der Rei. Géint den Italiener Massimiliano Carollo huet hien sech no gutt 3 Minutte misse geschloe ginn.

Als Generalprouf fir Juniorseuropameeschterschaft d’ nächst Joer kann e vun engem gelongenen Test schwätzen wat d’Organisatioun ugeet. Ofzewaarden ass ob dann méi Leit den Wee an d'Coque wäerte fannen.