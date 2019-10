D'Lëtzebuergerin gouf mat hirer Partnerin Piter Katarzyna mat 0:6 an 3:6 vum Hayley Carter a Stefani Luisa eliminéiert.

Nom Out vum Eléonora Molinaro an de 1/4-Finalle vum Dubbel ass elo nëmmen nach d'Mandy Minella aus Lëtzebuerger Siicht beim WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier am Asaz. D'Lëtzebuergerin spillt en Donneschdeg an de 1/4-Finalle vum Dubbel mat hirer Partnerin Xenia Knoll géint d'Koppel Christian/Guarachi.

Am Eenzel ass et um Donneschdeg d'Suite vun de 1/16-Finallen.

De weidere Programm op RTL

BGL BNP Paribas Luxembourg Open: 1/4-Finallen

Freideg den 18. Oktober vun 12h un déi éischt 2 1/4-Finalle mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller

vun 18h un déi 2 aner 1/4-Finalle mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Kremer - Programm vum 2. RTL



BGL BNP Paribas Luxembourg Open: 1/2-Finallen

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)

Samschdeg, 19. Oktober vu 14h un - Programm vum 1. RTL

RTL Sport Spezial: Tennis

Samschdeg, 19. Oktober um 19h00 - Programm vum 1. RTL



BGL BNP Paribas Luxembourg Open: Finall

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)