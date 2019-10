Dofir soll den Deel vum Sportsbudget am Staatsbudget och weider eropgoen.

De Renforcement vun de Strukture vun de Federatiounen, dem COSL, de Veräiner an dem Sportsministère selwer ass eng absolut Prioritéit, sot de Sportminister Dan Kersch e Freideg op enger Pressekonferenz, wéi hien iwwert de Sportsbudget am Staatsbudget fir dat nächst an déi nächste Jore geschwat huet.

D'Federatioune kréien d'nächst Joer zum Beispill 50,23 Prozent méi, wéi nach 2019. Dat heescht, et geet vun ronn 3 Milliounen op 4,58 Milliounen Euro an d'Luucht. An dëser Legislaturperiode soll et esouguer eng Augmentatioun vun 106 Prozent ginn. Fir den COSL sollen et 64 Prozent an där Zäit méi ginn, datt heescht vun aktuell 451 Dausend Euro op 731 Dausend Euro am Joer 2023.

Den Dan Kersch leet awer och ee vun den Haaptakzenter op de Sport an d'Beweegung an de Schoulen an an den Structure d'accueil. Dofir wäert dann och d'Formation continue vun den Enseignantë weidergedriwwe ginn. Dofir ginn et gutt Kontakter mat Uni.lu an dem Eneps. Weider ass d'Zesummenaarbecht mam LTPS an och dem Schoulministère extrem wichteg. Do gëtt och aktuell intensiv u Konzepter geschafft.

Am Moment sinn just e puer Gemengen, déi Konzepter am non-formale Beräich hunn. Den Dan Kersch géif et begréissen, wann ëmmer méi Gemengen op dee Wee géife goen, fir de Kanner an Jugendlecher strukturéiert eppes unzebidden. D'Ënnerstëtzung, och op finanziellem Plang, vum Sportsministère, wär garantéiert.

De Lihps, den Institut fir d'Héichleeschtungssportler, wäert déi verschidde Strukturen, wéi den High Performance Zenter an der Coque, oder d'Sportfabrik zu Déifferdeng, verwalten. De Budget vum Lihps soll bis 2023 vun 394.000 Euro, op 1,4 Milliounen Euro klammen, dat sinn ronn 260 Prozent méi. Duerch de Qualité + ginn 3,2 Milliounen Euro un d'Veräiner ausbezuelt. De Budget vun der Antidopping-Agence geet och erop. Dann gëtt et mam Nation Branding fir de Sport en neie Posten am Budget, wou ronn 500.000 Euro dra sinn. D'nächst Joer op den Olympesche Spiller wëll de Sportministere zu Tokio och an deem Kader Initiativen huelen. Do ass een natierlech och op d'Ënnerstëtzung vun aneren Ministèren ugewisen. De Congé Sportif soll reforméiert an ausgebaut ginn. Den ziville Statut fir Héichleeschtungssportler soll kommen.

Am Prinzip soll de Sportlycée seng Plaz zu Mamer fannen. D'Coque soll nees dofir genotzt ginn, firwat se u sech do ass, nämlech prioritär vun de Federatiounen a vum Schoulsport. Problemer sinn dacks opgedaucht duerch d'strukturell Konzeptioun, dat heescht, well d'Coque en Etablissement public ass, dat sech zum Deel selwer huet missen droen. De Conseil Superieur gëtt och reforméiert. Et soll méi e klenge Gremium ginn, mat niewendrun als Experte fréier Lëtzebuerger Toppsportler.