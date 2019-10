De Fransous konnt sech um Enn mat enger Avance vu 54 Honnertstel viru sengem Landsmann Mathieu Faivre duerchsetzen.

Déi éischte Kompetitioun vun der neier Saison geet un den Alexis Pinturault. Nodeems sech de Fransous ewell am éischten Duerchgang zu Sölden an Éisträich eng kleng Avance erausfuere konnt, hat hie sech d'Victoire am zweeten Duerchgang net méi huele gelooss. Um Enn hat hien ee Virsprong vu 54 Honnertstel op de Mathieu Faivre. Drëtte gouf de Slowen Zan Kranjec.

Am General ass de Pinturault soumat och den éischte Leader vun der neier Saison.