De gebiertegen Amerikaner war mat enger Zäit vun 2 Stonne 16 Minutten an 2 Honnertstel ronn 1 Minutt méi séier ewéi de Yonas Kinde.

Beim Marathon zu Frankfurt an Däitschland war de Sathre, deen zanter dem Februar 2018 déi Lëtzebuerger Nationalitéit huet, bei der Victoire vum Äthiopier Fikre Bekele Tefera als 15. dee beschte Lëtzebuerger. Soumat konnt hien de Philippe Gillen (CSL) als neie nationale Champion ofléisen. D'Norm fir déi olympesch Spiller zu Tokio huet de Sathre, deen dëst Joer eng Beschtzäit vun 2 Stonne 15 Minutten an 11 Sekonne stoen huet, allerdéngs verpasst. Dës läit bei 2 Stonnen 11 Minutten an 30 Sekonnen. Zweete gouf de Yonas Kinde, virum Philippe Gillen.

Resultater bei den Hären

Bei den Damme war aus Lëtzebuerger Sicht d'Titelverdeedegerin Karin Schank vum CAS dat Séierst, dëst virum Runa Eglisdottir.

Resultater vun den Damme