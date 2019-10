Atalanta iwerrennt Udinese mat 7:1, Rennes klappt Toulouse mat 3:2.

Um Sonndeg stoungen an den europäesche Championater wichteg Matcher um Programm. Ënnert anerem war Tottenham zu Liverpool op Besuch.

Bundesliga

Wolfsburg 0:0 Augsburg

Wolfsburg kënnt géint Augsburg net iwwert ee 0:0-Remis eraus. Trotz engem Plus u Chancë sollt et der Lokalekipp net geléngen, de Ball iwwert d'Linn ze drécken. Augsburg hat dogéint gehal, an och si haten hirersäits d'Chance fir a Féierung ze goen. An der 84. Minutt koum et zu enger ëmstriddener Aktioun. Nodeems de Victor Santos Sà de Ball fir Wolfburg am Filet ënnerbruecht hat, war et de Videoassistent, deen intervenéiert hat, an op Abseits entscheed hat.

Um Enn sollt et awer beim 0:0 bleiwen.

Gladbach - Frankfurt

18:00 Auer

Premier League

Arsenal - Cystal Palace

17:30 Auer

Liverpool - Tottenham

17:30 Auer

LaLiga

Sevilla - Getafe



18:30 Auer

Ligue 1

Rennes 3:2 Toulouse

1:0 Niang (3'), 2:0 Hunou (6'), 2:1 Dossevi (41'), 2:2 Gradel (84'), 3:2 Gboho (90+1')

D'Lokalekipp koum ganz staark an de Match. No nëmmen 3 Minutte konnt de Niang seng Faarwen a Féierung bréngen éiert den Hunou nëmmen 3 Minutte méi spéit op 2:0 stelle konnt. Kuerz virun der Paus konnt den Dossevi d'Gäscht vun Toulouse erëm an de Match bréngen. An der Schlussphas war et an der 84. Minutt de Gradel, deen den Ausgläich schéisse Konnt, ma um Enn sollt et awer net fir ee Punkt duergoen. An der Nospillzäit konnt de Gboho de Ball no enger flotter Kombinatioun iwwert d'Linn drécken.

PSG - Marseille

21:00 Auer

Serie A

Atalanta 7:1 Udinese

0:1 Okaka (12'), 1:1 Ilicic (21'), 2:1 Muriel (35'), 3:1 Ilicic (43'), 4:1 Muriel (48'), 5:1 Pasalic (52'), 6:1 Muriel (75'), 7:1 Traoré (83')

Atalanta iwwerrennt Udinese a bleift weider um Wee Richtung Europa. Nodeems den Okaka d'Gäscht an der 12. Minutt esouguer nach a Féierung brénge konnt, war et duerno d'Lokalekipp, déi de Match an d'Hand geholl haten. An der 21. Minutt konnt den Ilicic den Ausgläich markéieren. Nodeems den Opoku an der 32. Minutt mat senger zweeter gieler Kaart huet misse fréizäiteg dusche goen, hat Udinese näischt méi entgéint ze setzen.

De fällegen Eelefmeter nom Opoku sengem Feeler hat de Muriel sécher verwandelt. Nach virun der Paus konnt den Ilicic op 3:1 erhéijen.

Insgesamt konnt de Muriel 3 Goler markéieren an dem Ilicic waren zwee perséinlech Goler gelongen.

Spal 1:1 Neapel

0:1 Milik (9'), 1:1 Kurtic (16')

Neapel kënnt zu Spal net iwwert een 1:1-Remis eraus. De Favorit konnt an der 9. Minutt duerch de Milik a Féierung goen, ma nëmme 7 Minutte méi spéit konnt de Kurtic den Ausgläich markéieren. Neapel hat de Match iwwert wäit Strecken am Grëff, ma hinne sollt awer kee Gol geléngen. Spal hat alles dogéint gesat, a sou sollte si sech um Enn och ee Punkt géint den Ofstig erkämpfen.

AS Roum - AC Mailand

18:00 Auer