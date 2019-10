Bei der 76:69-Victoire vun Tréier am Basket konnt den Thomas Grün 7 Punkte markéieren.

An der éischter italienescher Divisioun am Volleyball gewënnt de Nationalspiller Kamil Rychlicki mat Luve Civitanova mat 3:0 an de Sätz géint Milano. No 3 Victoiren ass de Lëtzebuerger mat senger Ekipp momentan de Leader vun der Serie A.

An der däitscher Pro A Divisioun am Basket klappen d'Gladiators Tréier mam Thomas Grün d'Team Ehingen Urspring mat 76:69. De Lëtzebuerger konnt 7 Punkten zu der Victoire bäidroen a stoung insgesamt 17 Minutten a 27 Sekonnen um Terrain.

Bei den Dammen an der éischter däitscher Divisioun am Basket verléieren d'XCYDE Angels mam Magalie Meynadier däitlech mat 56:81 géint Wasserburg. Domat steet d'Lëtzebuergerin matt senger Ekipp no 6 Spilldeeg op der 4. Plaz.

Am Volleyball verléiert de Chris Zuidberg mat Waremme an der EuroMillions League an der Belsch mat 1:3 géint Achel. Nodeems Achel sech den éischte Saz mat 25:17 séchere konnt, war et am zweete Saz d'Ekipp vum Lëtzebuerger, déi d'Iwwerhand behalen haten. Duerno konnte si awer net méi mat Achel mathalen, a sou verléiere si mat 1:3 an de Sätz.