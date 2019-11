Ee Gol an der 1. an een an der 2. Hallschecht ass der Fortuna duergaangen, fir d'Partie ze entscheeden.

Bundesliga

Düsseldorf - Köln 2:0

1:0 Hennings (38'), 2:0 Thommy (61')

Datt an der Reegel am Rhein-Derby tëscht Fortuna Düsseldorf a Köln Musek ass, war virdru scho gewosst. Virum Match gouf et awer eng Provokatioun vun der Säit vun den Düsseldorfer, wéi 3 Geessekäpp am Kölner Stadion ënnerbruecht gi sinn. Et ass jo gewosst, datt de Geißbock d'Maskottche vum FC ass - eng degueulasse Provokatioun deemno.

Nieft dem Geraibers um Terrain gouf awer och Futtball gespillt. Do virdru gouf et awer een Eelefter fir d'Fortuna, dësen huet den Hennings kuerz virum Téi verwandelt. Déi Kölner waren an der 2. Hallschecht gefuerdert, huet d'Ekipp vum Kapitän Hector nach eng Kéier zeréck an d'Partie wëlle fannen - et koum awer anescht. Düsseldorf huet nämlech op der Stonn op 2:0 erhéicht an domat blouf dem FC just nach eng hallef Stonn fir de Match ze dréien.

Um Enn ass et awer mol net méi fir den Uschlosstreffer duergaangen, soudatt d'Fortuna den Erfolleg am Rhein-Derby feiere konnt.

