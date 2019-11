Zanter 2 Wochen dréint de Charel Grethen erëm seng Ronnen am Bambësch.

Wärend annerhallwem Joer hat de Sportzaldot eng Verletzung un der Feescht mat virugeschleeft. Wéi dunn d’Achillessehn ugefaangen huet mat streiken, dunn huet Mëtt Juni den Operatiounsdësch an der Schwäiz gewaart

Besonnesch als Profi ass et net einfach, Verletzungsphasen ze geréieren. De Charel Grethen huet dat mat Hëllef vum Trainer an der Famill gemaach. En optimistesche Charakter kann och näischt schueden. 3 mol huet de CSL-Athlet Lëtzebuerg op Europameeschterschafte vertrueden an eemol op den olympesche Spiller. De 1.500-Meter-Spezialist huet och elo kloer Ziler virun Aen. Am Februar wëll hie beim CMCM-Meeting an der Coque starten. Tokio an d'EM sinn aner Rendez-Vouse fir de Charel Grethen.

Lescht Joer hat de 27 Joer ale Grethen den nationale Indoorrekord op de 1.500 Meter um CMCM-Indoormeeting gebrach. Dëst Joer ginn et Punkten fir den neie komplexe Rankingssystem fir d’Qualifikatioun fir Tokyo. A Funktioun vun dësem System gëtt probéiert, d’Saison clever ze plangen. "An engem Mount leeft mäin Athlet erëm op Touren", seet den Trainer Camille Schmit.