Sevilla war Diddeleng eng Nummer ze grouss - um Enn stoung eng däitlech Néierlag um Tableau, och wann den F91 an der 2. Hallschecht gekämpft huet.

Fir de Kont vum 4. Spilldag an der Europa-League-Gruppephas huet den F91 Diddeleng eng 2:5-Néierlag géint den FC Sevilla missen astiechen. Am Stade Josy Barthel stoung et no der 1. Hallschecht scho 4:0 fir d'Gäscht.

Nom Téi konnten d'Andalusier de Score op engem ganz knubbelegen Terrain nach erhéijen, den F91 konnt awer och markéieren. Den Danel Sinani huet zweemol getraff an den däitleche Réckstand vun den Diddelenger domat verkierzt.

De Gerson Rodrigues huet an der Partie vum Dynamo Kiew géint den FC Kopenhagen iwwerdeems op der Bänk ugefaangen. Beim 1:1-Remis ass hien net agewiesselt ginn.

D'Goler vum Match an d'Reaktiounen nom Match am Video

Alleguerten d'Goler am Block Nom 0:4 an der 1. Hallschecht gouf et een 2:1 an den zweete 45 Minutten fir den F91 - um Enn stoung et 2:5.

Reaktiounen nom Match No der 2:5-Néierlag stounge Spiller a Responsabel um RTL-Mikro Ried an Äntwert.

Diddeleng - Sevila 2:5

0:1, 0:4, Dabbur (18', 36'), 0:2, 0:3, 0:5 Munir (27', 33', 67'), 1:5, 2:5 Sinani (69', 80')

Virop gouf et eng manner gutt Noriicht fir den F91, well den Ofwier-Chef Tom Schnell net vun Ufank u konnt ufänken - hie plot eng Blessur. Fir hien ass de Mickael Garos an d'Starteelef komm, dee fir Sécherheet hannendra sollt suergen. Diddeleng war op engem ganz déiwen a knubbelegen Terrain am Stade Josy Barthel an der Ufanksphas aktiv. Den Dominik Stolz hat déi éischte Golgeleeënheet fir den F91, ma dem Däitsche seng Tentative hat net genuch Wuppes.

Sevilla wousst mam knubbelegen Ënnergrond ëmzegoen. D'Spuenier hu sech an der 18. Minutt geschéckt mat enger Une-deux duerch d'Diddelenger Ofwier gespillt a sinn duerch den Dabbur mat 1:0 a Féierung gaangen. Diddeleng war vun dem Réckstand geschockt a krut gläich drop den 2:0, op en Neits iwwer déi riets Ofwiersäit, geschoss.

Et koum awer nach schlëmmer fir d'Ekipp aus der Forge du Sud. D'Éischt huet de Munir ee wonnerbare Fräistouss direkt verwandelt a just 3 Minutte méi spéit hu sech d'Andalusier exzellent duerch d'Defensiv kombinéiert an op 4:0 eropgeschrauft.

Highlighten aus der 1. Hallschecht Schonn no den éischte 45 Minutten stoung et 4:0 fir d'Gäscht.

No der Paus sinn op béide Säite weider Goler gefall

4 Goler an enger Hallschecht: domat war de spueneschen Trainer Lopetegui sécherlech zefridden. Nom Säitewiessel si fir den F91 den Tom Schnell a Bertino Cabral agewiesselt ginn. Doduerch sollt d'Ofwier geséchert an den Ugrëff gestäerkt ginn. Diddeleng huet am weidere Verlaf besser an de Match fonnt an hat och an der 56. Minutt mat engem Schoss vum Antoine Bernier d'Chance op den Uschlosstreffer. Et blouf awer beim 0:4, bis de Munir säin 3. perséinleche Gol geschoss huet an och dee war schéin.

De Spuenier huet de Ball iwwert de Jonathan Joubert gehuewen.

Et huet ee gemierkt, datt d'Andalusier dem F91 eng Nummer ze grouss waren. An awer sinn den Diddelenger zwee Éieregoler gelongen, dat zweemol duerch den Danel Sinani. Déi eng Kéier gouf hie vum Antoine Bernier iwwer riets zerwéiert an déi aner war et eng flott Eenzelaktioun vum Lëtzebuerger Nationalspiller.

Um Enn stoung eng relativ däitlech 2:5-Néierlag um Tableau, aus där de Lëtzebuerger Champion wuel eng Lektioun geléiert huet. Den F91 huet wuel säi Bescht gemaach, virun allem de Sinani wousst mat zwee Goler ze iwwerzeegen, ma um Enn war Sevilla ze staark.

Highlighten aus der 2. Hallschecht Diddeleng déi 2. Hallschecht 2:1 "gewonnen".

Ganz schlechten Zoustand vum Terrain

Op den Tëleesbiller huet een et gutt gesinn: den Terrain am Stade Josy Barthel war fir de Match vun den Diddelenger géint Sevilla an engem horrend schlechten Zoustand.

© Serge Olmo © Serge Olmo

Resultater aus den anere Partien