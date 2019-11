E Sonndeg war et d'Suite vun de 16/-Finallen an der Coupe de Luxembourg am Futtball. 3 Dueller vu Veräiner aus der BGL Ligue stoungen um Programm.

Am Spëtzematch vun de 1/16-Finallen an der Coupe de Luxembourg huet d'Fola sech an engem spannende Match mat 2:1 géint d'Péiteng duerchgesat. Racing huet Hueschtert mat 5:1 iwwerrannt. Munneref huet duerch zwee Goler an der Nospillzäit mat 3:1 zu Rodange gewonnen. An den Titelverdeedeger Diddeleng huet sech mat 2:0 géint d'Union Mäertert-Waasserbëlleg aus der Éierepromotioun duerchgesat.

Da goufen et awer och e puer Iwwerraschungen. Kanech huet d'Etzella mat 2:0 eliminéiert. Donieft huet Beetebuerg aus der 1. Divisioun Miedernach aus der Éierepromotioun mat 6:0 iwwerrannt. A Wolz aus der Éierepromotioun war der Millebaach aus der BGL Ligue mat 2:0 iwwerleeën.

Alleguer d'Resultat vun de 1/16-Finallen an der Coupe

De Resumé vun de Spëtzematcher

Péiteng - Fola 1:2

0:1 Seydi (32'), 0:2 Bensi (44'), 1:2 Abreu (54')

De Match tëscht der Union Titus Péiteng an der Fola Esch war de Spëtzematch an de 1/16-Finalle vun der Coupe de Luxembourg. An der Tabell steet Péiteng zanter dem 7. Spilldag un der Spëtzt, d'Fola sinn déi 2. Am Championnat hat d'Fola Péiteng als eenzeg Ekipp dës Saison scho geklappt an dat sollt den Escher e Sonndeg eng weider Kéier geléngen. An engem spannende Match huet sech d'Fola um Enn mat géint Péiteng duerchgesat.

Op engem ganz déiwen Terrain hu béid Veräiner vun Ufank u probéiert, fir de Géigner ënner Drock ze setzen. An der 1. Minutt gouf et dann och eng éischt geféierlech Chance vum Bensi. Säi Fräistouss sollt awer net eragoen. An der 10. Minutt haten déi Péitenger et iwwer de Mokrani an de Gashi probéiert, ma och hei ass de Ball laanscht de Gol gaangen. Nodeems d'Fola dunn e puer Mol geféierlech virun de Péitenger Gol komm war, huet de Seydi an der 32. Minutt den 1:0 fir d'Gäscht markéiert. Den Escher hat de Ball mat der Broscht gestoppt an du mat enger flotter Eenzelaktioun dat ronnt Lieder eragesat. Déi Péitenger hu sech ganz onsécher hanne gewisen an esou huet et ëmmer nees am Strofraum gebrannt. An der 44. Minutt konnt d'Fola op 2:0 erhéijen. De Schoss vum Corral hat den Hueschterter Kipper nach paréiert, ma de Bensi stoung prett an huet de Bal äiskal aus kuerzer Distanz eragesat.

Am Ufank vun der zweeter Hallschent huet d'Fola weider den Toun uginn an den 3:0 loung an der Loft, ma den nächste Gol sollt dunn awer op der anerer Säit falen. No enger Flank vum Mokrani huet den Abreu de Ball verwandelt. Nom 1:2 sinn déi Péitenger mat enger ganz anerer Kierpersprooch opgetrueden an d'Partie war nees richteg lancéiert. Och wann et bis déi lescht Sekonn spannend war an et deels haart hir gaangen ass um Terrain huet d'Fola den 2:1 iwwert d'Zäit bruecht. Domadder ass de Leader an der BGL Ligue Péiteng eliminéiert ginn.

Racing - Hueschtert 5:1

1:0 da Mota (21'), 2:0 Hennetier (25'), 3:0 Mabella (31'), 4:0 Humbert (40'), 5:0 Mabella (55'), 5:1 Sully (68')

Um Verluerekascht hu sech de Racing an Hueschtert an den éischte Minutte lues a lues erugetaascht, geféierlech Chancë gouf et nach keng. An der 21. Minutt huet de Racing dunn eng éischte Kéier zougeschloen. No enger flotter Aktioun iwwert déi riets Säit huet den da Mota um zweete Potto de Ball aus kuerzer Distanz an de Filet gesat. Kuerz drop hues et nees am Hueschterter Gol gerabbelt. Dës Kéier hat sech den Hennetier een Häerz aus 25 Meter geholl a sollt dofir belount ginn. Nom 2:0 huet de Racing weider Drock gemaach an esou ass dann an der 31. Minutt och schonn den 3:0 gefall. Dës Kéier hat den da Mota 2 Hueschterter Spiller naass gemaach an hat den Tinelli an d'Déift geschéckt. Dësen huet opgepasst an de Ball eriwwer op de Mabella geluecht, deen du getraff huet. Déi Stater hunn och duerno net labber gelooss a weider monter no vir gespillt. An der 40. Minutt huet den Humbert de 4:0 geschoss, wat och d'Pauseresultat sollt sinn.

De Racing huet no der Paus do weider gemaach, wou se virdrun opgehalen hunn. An der 55. Minutt huet d'Ekipp vum Brouard eng weider Kéier zougeschloen. No engem Corner vum Simon huet de Mabella aus 14 Meter mat engem Volleyschoss getraff. D'Defense bei deenen Hueschtert war quasi net existent an esou ass dëse Réckstand och verdéngt. An der 68. Minutt hunn d'Gäscht dunn endlech ee Liewenszeeche gewisen. No engem Gewulls am Strofraum huet de Sully dem Rouffier keng Chance gelooss an den 1:5 geschoss. Duerno sollt kee weidere Gol falen, sou datt de Racing verdéngt an den Aachtelsfinalle steet.

© Gilles Tricca / RTL Radio Lëtzebuerg

Rodange - Munneref 1:3

0:1 Coimbra (6'), 1:1 Fleurival (66'), 1:2 Taarimte (Nospillzäit), 1:3 Nabli (Nospillzäit)

De Match tëscht Rodange a Munneref war séier richteg lancéiert. An der 6. Minutt sinn d'Gäscht nämlech scho mat 1:0 a Féierung gaangen. No engem Fräistouss an der Mëtt vum Terrain ass de Ball dem Coimbra un der Strofraumgrenz virun d'Féiss gefall, dësen huet et einfach emol probéiert a getraff. An der 39. Minutt hat Rodange déi grouss Chance, fir op 1:1 auszegläichen, ma de Makasso krut de Ball net iwwert d'Linn gedréckt.

No der Paus ass Rodange méi aktiv ginn an huet sech méi getraut. An der 66. Minutt ass hinnen dann och den 1:1 duerch de Fleurival gegléckt. Laang huet et duerno no Verlängerung ausgesinn, ma Munneref huet de Sack zum Schluss awer nach an der regulärer Spillzäit zougemaach. Fir d'éischt huet den Taarimte op 2:1 gesat, ier den Nabli mam 3:1 de Sak zougemaach huet.

Mäertert-Waasserbëlleg - F91 Diddeleng 0:2

0:1 Stoltz (38'), 0:2 Stoltz (77')

Den F91 konnt sech mat 2:0 bei Mäertert-Waassbëlleg duerchsetzen. Déi zwee Goler huet de Stoltz geschoss. Domadder ass den Titelverdeedeger nach weider an der Course ëm den Titel an der Coupe de Luxembourg.