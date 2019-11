De Match tëscht dem Mandy Minella an dem Eugenie Bouchard beim WTA-Challenger-Tournoi zu Houston an den USA huet e Freideg nëmmen 21 Minutte gedauert.

D'Mandy Minella steet beim Challenger-Tournoi zu Houston an den USA an de 1/4-Finallen. D'Lëtzebuerger Nummer 1 huet dovunner profitéiert, datt hir Géignerin Eugenie Bouchard opginn huet. D'Ex-Wimbledon-Finalistin konnt am éischte Saz beim Stand vun 1:2 aus hirer Siicht net méi weider spillen.

An de 1/4-Finalle kritt d'Mandy Minella (WTA-Ranking 144) et elo mat der Gewënnerin vun der Partie tëscht der Ukrainerin Anhelina Kalinina (WTA-Ranking 161) an der US-Amerikanerin Coco Vandeweghe (WTA-Ranking 328) ze dinn.