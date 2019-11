De leschte Sonndeg hat de Jeff Strasser kuerz viru Schluss vum Coupe-Match zu Péiteng wéinst enger Onsportlechkeet déi Rout Kaart gewise kritt.

Den Tribunal Fédéral vun der Futtball-Federatioun huet den Trainer vun der Fola elo fir 3 Matcher gespaart.

D'Fola hat sech de leschte Weekend an de 1/16-Finalle vun der Coupe de Luxembourg zu Péiteng mat 2:1 behaapt. An de leschte Minutte ware et e bësse méi haart hier gaangen an de Jeff Strasser, Trainer vun der Fola, hat hei déi Rout Kaart gewise kritt a gouf elo fir seng Onsportlechkeet gespaart.