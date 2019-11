Am Schwammen ass de Remi Fabiani um 2. Dag vum Championnat am 25-Meter-Baseng zu Uewerkuer een neie Lëtzebuerger Rekord iwwer 200 Meter Réck geschwommen.

De Lëtzebuerger huet no 1 Minutt 56 Sekonnen an 29 Honnertstel ugeschloen an de Rekord vum Raphaell Stacchiotti ëm 51 Honnertstel verbessert. De Fabiani ass mat dëser Zäit och ënnert der Norm fir d'EM Ufank Dezember zu Glasgow bliwwen.

E Samschdeg hat hie sech schonn iwwer 200 a 50 Meter Crawl fir d'EM qualifizéiert. De Max Mannes hat sech deen Dag och iwwer 200 Meter Crawl qualifizéiert.

PDF: D'Lëscht mat de Resultater