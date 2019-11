De Kass ka sech iwwer 6.950 Meter viru Lallemang a Molitor behaapten. Bei den Damme wënnt iwwer 4.400 Meter d'Bisetegn viru Gloden a Godard.

Um Escher Gaalgebierg war um Sonndeg deen 2. Cross Country vun der Saison. De Gewënner vu virun 2 Wochen, de Bob Bertemes, stoung um Sonndeg net um Depart. Domat si bei den Hären déi béid Fola-Athlete Max Lallemang a Christophe Kass als Favoritten an d'Course iwwer 6.950m gaangen.

Béid Athleten hunn da Konkurrenz dann och keng Chance gelooss, an d'Victoire ënnert sech ausgemaach. De Christophe Kass sollt awer de bessere Leefer sinn, sou hat hien dann och am Zil 25 Sekonne Virsprong op säi Fola-Kolleeg Max Lallemang. Op déi 3. Plaz leeft de Celtic-Athlet Christian Molitor.

Bei den Dammen huet d'Tekuam Bisetegn d'Course iwwer 4.400m fir sech entscheet. Op d'Plazen 2 an 3 kommen d'Jenny Gloden an d'Caroline Godard.

