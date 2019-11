Nieft der Bundesliga gouf um Sonndeg ënnert anerem och an Italien, a Frankräich an an England gespillt.

Bundesliga

FC Augsburg - Hertha BSC 4:0

1:0 Max (18'), 2:0 Cordova (26'), 3:0 Hahn (52'), 4:0 Niederlechner (80')

Bis déi 18. Minutt hunn d'Spectateuren net all ze vill gesi krut. Dunn ass et zu engem Fräistouss fir Augsburg koum. Aus grousser Distanz huet de Max vu der rietser Säit aus Moos geholl an de Ball an de Strofraum geschoss. Weder e Spiller vun Augsburg nach vu Berlin ass un de Ball komm, sou dass e lenks ënnen an de Filet gaangen ass. De Jarstein am Berliner Gol hat bei dëser Aktioun keng Chance ze reagéieren. An der 26. Minutt setzt dunn de Niederlechner de Jarstein ënner Drock, deen doropshin de Ball verléiert. De Ball ass dunn op de Cordova gaangen, deen den 2:0 fir Haushäre markéiere konnt. Duerch Videobeweis krut zu allem Iwwerfloss de Berliner Schlussmann och nach eng Rout Kaart. Mat engem 2:0 ass et an d'Paus gaangen.

Nom Téi huet Augsburg e weideren Gol dropgesat. Den Hahn huet mat engem flotten Schoss de Ball an de lénksen ënneschten Eck geschoss. 3:0 no 52 Minutten. An der 80. Minutt huet de Niederlechner mat engem perfektem Schoss de 4:0 geschoss, wat gläichzäiteg d'Schlussresultat sollt sinn.

TSG Hoffenheim - FSC Mainz 05 (18h00)

Premier League

Sheffield United - Manchester United 3:3

1:0 Fleck (19'), 2:0 Mousset (52'), 2:1 Williams (72'), 2:2 Greenwood (77'), 2:3 Rashford (79'), 3:3 McBurnie

An der 19. Minutt huet de Fleck e Ofpraller vum De Gea an de Filet vun de Red Devils eragesat. 1:0 fir Sheffield. D'Lokalekipp huet eng ganz staark 1. Hallschent gespillt, an d'Féierung war verdéngt. Den Opsteiger huet no der Paus sech weiderhin net verstoppt, a sou war et de Mousset, deen an der 52. Minutt mat engem Schoss aus 18 Meter fir den 2:0 gesuergt huet. An der 72. Minutt huet de Williams säin 1. Premier League Gol a senger nach jonker Karriär geschoss, an op 1:2 fir Manu verkierzt. Banne 7 Minutten huet Manu et fäerdeg bruecht, 2 weider Goler duerch de Greenwood (77') an de Rashford (79') ze schéissen an de Match ëm 180 Grad ze dréinen. An der 3. Minutt vun der Nospillzäit huet de McBurnie zur Freed vun der Lokalekipp nach den 3:3-Ausgläich markéiert, wat och d'Schlussresultat sollt sinn.

Serie A

AS Rom - Brescia Calcio 3:0

1:0 Smalling (49'), 2:0 Mancini (57'), 3:0 Dzeko (66')

Den AS Roum huet dem Tabelleleschten Brescia Calcio keng Chance gelooss a kann sech verdéngt mat 3:0 behaapten.



Sassuolo Calcio - Lazio Rom 1:2

0:1 Immobile (34'), 1:1 Caputo (45'), 1:2 Caicedo (90+1')

Ligue 1

Girondins Bordeaux - AS Monaco 2:1

0:1 Slimani (15'), 1:1 Pablo 1:1 (29'), 2:1 De Preville (69')

La Liga

