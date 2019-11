15 Veräiner waren e Sonndeg beim Championnat am Kumité am Karate zu Stroossen am Asaz.

Bei de Karate-Championnater waren eng 320 Sportler ageschriwwen, dorënner déi grouss Favoritinne Jenny Warling, Kimberly Nelting an Allison Berna bei den Dammen. An der Finall koum et awer zum Duell tëscht dem d'Jenny Warling an dem Pola Giorgetti. Et war ee Kampf op héijem Niveau, wou et ganz enk zou goung. D'Jenny Warling dat mat enger Blessure un der rietser Hand d’lescht Woch ze kämpfen hat, konnt sech awer um Enn mat 1-0 behaapten an den Titel mat op Walfer huelen. Hir gréissten Ambitioune sinn sech fir d’Olympescher Spiller zu Tokyo ze qualifizéieren.

Bei den Häre stounge weeder Jordan Neves, nach Philippe Biberich an der Finall. Ma et koum zum Duell tëscht dem 18 Joer alen David Marques an dem Adil Khaidar. Och dëse Kampf war serréiert. De Marques deen am Lycée zu Diddeleng an der Schoul ass, deet sech den Ament schwéier Schoul a Sport ze kombinéieren. Säi grousst Zil ass d'EM vun de Senioren d’nächst Joer am Mäerz zu Baku. Zum Schluss konnt sech den Athlet vun Nidderaanwen dann och mat 1:0 duerchsetzen a kroopt sech domadder de Championstitel.

An der FLAM an der Sektioun Karate huet sech zënter September villes gedoen. Et gouf nämlech e neie Komité mat 11 Membere gewielt, dorënner 5 Fraen. Tessy Scholtes ass zënterhier déi nei Präsidentin. Sie iwwerhëlt domadder den Job vum Jean-Claude Roob. Deenen Responsabelen no, bréngt den neie Comité vill Erfarunge mat a de Respekt steet am Virdergrond. Et suergt een dofir dat Athleten nach méi am Mëttelpunkt stinn, an eben net méi ewéi virdrun d’Fonctionnairen.

Rezent sollt d’Lëtzebuerger U21-Karate-Ekipp mat ënnert anerem Kimberly Nelting a Jordan Neves bei der Weltmeeschterschaft am Chile untrieden. Ma nodeems den Hotel, an deem d'Sportler gewunnt hunn, wärend Onroue gestiermt gouf, hat d'Federatioun decidéiert, déi Lëtzebuerger Delegatioun erëm Heem ze bréngen. Dat ganzt war eng enorm Enttäuschung fir d’Karatekaen. Dowéinst sinn Ufank nächster Woch ënnert anerem Jenny Warling, Kimberly Nelting a Jordan Neves bei enger héich besate Kompetitioun zu Madrid am Asaz. A verschiddene Beräicher well sech d’ Kimberly Nelting awer an Zukunft nach weider entwéckelen.