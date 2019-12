D'Olympesch Summerspiller zu Tokyo 2020 sinn dem Lëtzebuerger säi grousst d'Zil. Eng intensiv a virun allem mental Erausfuerderung fir de 24-Jähregen.

De Flavio Giannotte ass e passionéierte Fechter a weist kontinuéierlech gutt Resultater. Hie gehéiert net fir näischt zum COSL-Elittekader a gouf och dëst Joer an der Selektioun fir „de Sportler vum Joer“ zréckbehalen. Den Tom Hoffmann huet sech mam Fechter vun der Escrime Sud getraff a sech mat him iwwert déi lescht Saison ënnerhalen an nogefrot, wat 2020 alles um Programm steet.

De Flavio Giannotte huet dës Saison e grousst Ziel virun Aen. An dat sinn d’Olympesch Summerspiller zu Tokyo. „Ech schaffen 4 Joer drop hin, et ass schonn e gewëssenen Drock do, mee mat enger Gewëssener mentaler Preparatioun a richtegem Éiergäiz geet dat bestëmmt scho gutt“, esou de Flavio Giannotte.

2018 war fir hie keen einfacht Joer. No enger laanger Verletzungspaus konnt hien am Mee bei engem Turnéier géint Nummer 1 vun der Welt, de Yannick Borel aus Frankräich gewannen a bei der Fecht-EM zu Düsseldorf ass eng gutt 14. Plaz erausgesprongen. E Joer mat engem Happy-End.

„D’Joer huet komplizéiert ugefaange mat enger Epée, déi duerch den Uewerschenkel gaangen ass. Dat huet zwou Operatioune mat sech bruecht a war laang am Spidol. Sech dann esou ze erhuelen an op d'EM ze fueren an eng Topp-16 Placéierung ze maachen an um Enn an der Weltranglëscht an den Topp-80 ze stoen ass scho flott“, sot de Flavio Giannotte mat engem grinsen am Gesiicht.

Zanter 15 Joer gëtt de Fechter vun der Escrime Sud vum Maurice Pizay trainéiert, mat dem hien och eng intensiv Relatioun huet. Eegenen Aussoen no verbréngt hie méi Zäit mat sengem Trainer, wéi mat senger Frëndin, an a sengen Aen, ass säin Trainer wéi e Papp.

Fir de 24-järege steet am Joer 2020 e groussen a wichtegen Turnéier um Programm, de Qualifikatiounstournoi fir d'Olympesch Spiller. Deen ass den 18. Abrëll zu Madrid. Hei gëtt de Flavio Giannotte gewuer op en am Summer e Flugticket fir Tokyo buchen dierf oder net.