Ofschloss vum 20. Spilldag vun der englescher Premier League e Sonndeg mam Match Arsenal géint Chelsea. Chelsea konnt bei Arsenal no Réckstand 2:1 wannen.

Schonn e Samschdeg konnt Leicester d'Tabelleplaz 2 bei der 2:1-Victoire géint West Ham United verdeedegen. E Sonndeg stoungen dunn nach 3 Partien um Programm mat interessanter Participatioun. Am London-Derby gouf et eng Victoire fir d'Auswäertsekipp, dat obwuel d'Ekipp vun der Stamford Bridge an der Paus zerécklouch.

FC Arsenal - FC Chelsea 1:2

1:0 Aubameyang (13'), 1:1 Jorginho (83'), 1:2 Abraham (87')

Arsenal ass an der Tabell am ënneschte Mëttelfeld ënnerwee a wollt e Sonndeg am London-Derby géint Chlesea een Ausruffzeeche setzen. D'Gunners sinn och fréi duerch den Aubameyang a Féierung gaangen. Op Corner ass de Ball op de Gabuner vum Chambers verlängert ginn an den Ex-Dortmunder huet fir den 1:0 eragekäppt.

No der Paus goung een interessante Match weider, deen an de leschten 10 Minutte ganz turbulent gouf. Den Arsenal Kipper Leno huet bei engem laange Ball an d'Mëtt net gutt ausgesinn an ass ënnert der Flank erduerch gesprongen. Dovu profitéiere konnt de Jorginho, deen an den eidele Gol fir den 1:1 ausgläiche konnt. Wéineg méi spéit koum fir d'Blues dunn nach d'Kiischt um Kuch, wéi den Abraham op Konter d'Partie komplett gedréit huet.

Um Enn gouf et eng 2:1-Victoire fir d'Ekipp vum Trainer Frank Lampert. D'Jonge vum Neitrainer Mikel Arteta fannen no engem weidere Mësserfolleg nach ëmmer net an d'Spuer.

FC Liverpool - Wolverhampton Wanderes

Um 17.30 Auer.

Manchester City - Sheffield United

Um 19.00 Auer.