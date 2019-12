An der NFL, dem American Football, ass déi regulär Saison an der Nuecht op e Méindeg op en Enn gaangen. 12 Ekippen hunn et an d'Playoffs gepackt.

Déi bescht 4 sinn elo eng Ronn spillfräi, nämlech Baltimore, Kansas City, San Francisco a Green Bay. D’Titelverdeedeger vun den New England Patriots treffen an der Wild Card Ronn op Tenessee, dëst nodeems si am leschte Match iwwerraschend mat 24:27 géint d'Miami Dolphins verluer hunn. Et war am 16. Match déi 4. Néierlag fir d'Ekipp ronderëm de Star-Quarterback Tom Brady. Wild-Card-Ronn AFC:

Houston Texans - Buffalo Bills

New England Patriots - Tennessee Titans NFC:

New Orleans Saints - Minnesota Vikings

Philadelphia Eagles - Seattle Seahawks Divisional Round AFC:

Baltimore Ravens - N.N./Wild-Card-Gewënner mat der schlechtester Virronne-Bilanz (11. Januar 2020),

Kansas City Chiefs - N.N./Wild-Card-Sieger mat der beschter Virronne-Bilanz (12. Januar 2020) NFC:

San Francisco 49ers - N.N./Wild-Card-Gewënner mat der schlechtester Virronne-Bilanz (11. Januar 2020)

Green Bay Packers - N.N./Wild-Card-Sieger mat der beschter Virronne-Bilanz (12. Januar 2020) Conference Championships 19. Januar 2020 Super Bowl 2. Februar 2020 - Miami Gardens/Florida