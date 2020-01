Manchester City huet ee grousse Schratt a Richtung Finall am Caraboa Cup gemaach.

Si konnte sech en Dënschdeg den Owend nämlech mat 3:1 am Old Trafford duerchsetzen a gewannen domat den Derby. De Bernardo Silva, de Riyad Mahrez an ee Selbstgol vum Andreas Pereira hu fir eng séier 3:0-Fierung vun de Citizens gesuergt. De Gol vum Marcus Rashford an der 70. Minutt war ze wéineg fir Manchester United. De Retourmatch gëtt den 29. Januar gespillt.