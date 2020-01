E Freideg de Moien a Mëtteg stoung am Schi Alpin bei den Hären zu Wengen d'Kombinatioun um Programm.

No der Descente louch den Éisträicher Matthias Mayer a Féierung. Den Olympiagewënner am Super-G hat virum Slalom eng Avance vun 53 Honnertstel op de Schwäizer Gilles Roulin a vu 67 Honnertstel op säi Landsmann Daniel Danklmaier. Vun de Slalom-Spezialiste war den Italiener Riccardo Tonetti dee Séiersten. Hien ass mat engem Réckstand vun 1 Sekonnen an 9 Honnertstel op de Slalom-Parcours gaangen. Weider waren och d'Fransouse Victor Muffat-Jeandet an Alexis Pinturault, sou wéi d'Schwäizer Sandro Simonet a Loic Meillard, eng gutt Descente gefuer.

De Matthias Mayer hat dann och am Slalom ee richteg gudde Laf higeluecht a konnt sech esou tatsächlech bis zum Schluss un der Spëtzt halen. Den Alexis Pinturault war deen, deen nach am noosten un hien erukomme sollt, ma dem Fransous hunn um Enn 7 Honnertstel gefeelt op den Éisträicher. Déi leschte Plaz um Podium war fir den zweete Fransous, de Victor Muffat-Jeandet.