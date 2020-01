Domadder huet d'Spillerin vum HK Morbach hiren eegene Rekord ëm 8 Holz verbessert.

Um 17. Spilldag an der Rheinland-Pfalz Liga huet d’Mandy Parracho en néie Landesrekord opgestallt. Am Match géint „SK Münstermaifeld 2“ huet Spillerin vum HK Morbach hiren eegene Rekord, deen d'Nationalspillerin virun knapp 2 Wochen opgestallt huet, em 8 Holz verbessert. Den neie Landesrekord vun den Dammen am Sportkeele läit elo bei 895 Holz.