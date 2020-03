D'Olympesch Spiller sinn dëst Joer net. Dat gouf en Dënschdeg decidéiert. No deene Spiller sollten och Paralympics sinn.

Aus Lëtzebuerger Siicht hat bis elo den Tom Habscheid d'Qualifikatioun am Bommstoussen an der Täsch. D'Paralympics, déi de 24. August sollten ufänken, goufen awer och op dat nächste Joer verréckelt. Fir de President vum Lëtzebuerger Paralympics Comité, Marc Schreiner, war dat eng Decisioun déi iwwerfälleg war. De Marc Schreiner: "Dat ass eng Decisioun wou mir alleguerten der Meenung waren, dass se iwwerfälleg war. A wéi soll ech dat elo nennen? Op Däitsch dat "herumgeeiere" an dass verschidde Leit hir Verantwortung net wollten iwwerhuelen. Ofgesi vun all deene Saachen déi drun hänken: Gesondheetlech, sportlech, Fairness a.s.w. Ech sinn absolut der Meenung, dass dat vill éischter hätt kënnen an och musse geschéien."

De Marc Schreiner huet och nach gesot, dass d'Organisateure sech ee groussaartege Kommunikatioun- a PR-Desaster geleescht hunn.