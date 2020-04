Dat hunn d'Organisateuren offiziell op hirer Internetsäit e Mëttwoch de Mëtteg matgedeelt.

Zu London souzen d'Organisateure vu Wimbledon e Mëttwoch an enger Krisesëtzung zesummen, wou decidéiert gouf, den eelste Grand-Slam am Tennis ofzesoen. Et ass déi éischte Kéier, datt dësen Turnéier an enger "Net-Krichszäit" net gespillt gouf.

BBC hat schonn am Virfeld gemellt, datt et wuel net méiglech wier, fir den Turnéier an de September ze verleeën, well do um Enn vum Mount schonn d'French Open sinn. Am Hierscht dogéint géif de sougenannten "hellege Wues" den Tournoi net onbedéngt zouloossen.

Anescht wéi awer all déi aner grouss Sport-Manifestatioune soll den Tournoi vu Wimbledon als eenzegt Sportevent weltwäit op d'Suitte vun enger Pandemie verséchert sinn.

Bis elo rout de Ball am Tennis op d'mannst bis den 7. Juni, Wimbledon wier eigentlech fir den 29. Juni geplangt gewiescht.