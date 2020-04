Donieft huet d'Lëtzebuerger Futtball-Federatioun matgedeelt, datt den nationale Futtballdag de 14. Juni ofgesot gouf.

D'Lëtzebuerger Futtball Federatioun huet e Mëttwoch am fréien Owend matgedeelt, datt d'Saison an de Jugendkategorien eriwwer ass. Wéi et am Senior-Beräich viru geet, steet awer nach net fest, hei hoffen déi Responsabel vun der FLF nach drop, kënnen d'Saison an e puer Woche fäerdeg ze spillen.