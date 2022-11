Och fir en Donneschdeg stoungen nees 4 Matcher um Programm.

D'Schwäiz huet géint Kamerun gespillt. Uruguay krut et mat Südkorea ze dinn. Portugal spillt géint Ghana a Brasilie muss géint Serbien erun.

Grupp G

Schwäiz - Kamerun 1:0

1:0 Embolo (48')

Am éischte Match vum Donneschdeg krut d'Schwäiz et am Grupp G mam Kamerun ze dinn. An der éischter Hallschent haten d'Schwäizer zwar méi Ballbesëtz, konnten awer wéineg mat dësem ufänken. Kee vun de Schwäizer hiren 3 Schëss ass op de Gol gaangen. Kamerun war dogéint däitlech méi effizient an huet et zu 5 Ofschlëss bruecht. Ma et sollt mat engem 0:0 an d'Paus goen.

An der 48. Minutt hat et dunn eng éischte Kéier am Gol vu Kamerun geschellt. Iwwert de Vargas an de Freuler koum de Ball bei de Shaqiri op Riets. Deen huet de Ball flaach an d'Mëtt bruecht an den Embolo huet äiskal markéiert. Den Onana am Gol vu Kamerun konnt näischt maachen. Duerno ass de Kameruner quasi näischt méi gelongen. D'Schwäizer hu sech nach eng Partie Chancen erausgespillt, vun deenen allerdéngs keng eragaangen ass. De Match ass deemno mat 1:0 op en Enn gaangen.

Brasilien - Serbien um 20 Auer

Grupp H

Uruguay - Südkorea 0:0

Am Grupp H huet Uruguay géint Südkorea gespillt. An enger relativ ausgeglachener éischter Hallschent waren et d'Südkoreaner, déi déi gréisste Golchance haten. Den Ui-Jo Hwang stoung an der 34. Minutt fräi virum Gol, huet awer aus 10 Meter driwwer geschoss.

An der zweeter Hallschent krut Uruguay dann no an no ëmmer méi Undeeler vum Spill, konnt sech awer keng gréisser Chancen erausspillen. Esou war et de Valverde, deen de Ball an der 89. Minutt aus der Distanz op de Potto vum südkoreanesche Gol geschoss huet. Vu Südkorea huet ee spilleresch net méi vill gesinn. Béid Ekippe waren iwwer wäit Strecken net bereet, den néidege spilleresche Risiko anzegoen, sou dass de Match mat engem 0:0 op en Enn geet.

Portugal - Ghana3:2

1:0 Ronaldo per Eelefmeter (65'), 1:1 Ayew (73'), 2:1 Félix (78'), 3:1 Leão (80'), 3:2 Bukari (89')

Am zweete Match am Grupp H war Portugal um 17.00 Auer op Ghana getraff. An der éischter Hallschent krut een hei wéineg Spektakuläres gebueden. Portugal huet d'Spill iwwer wäit Strecken dominéiert, konnt sech awer géint e Géigner, dee ganz Déif stoung nëmmen eng gutt Chance erausspillen. Deemno ass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.

An der zweeter Hallschent huet dann och de Ghana méi matgespillt. Ma vun der 62. Minutt un sollt Feier an d'Partie kommen. Do huet den Arbitter nämlech op Eelefmeter decidéiert, nodeems de Ronaldo am Strofraum vum Salisu touchéiert gouf. Nodeems keng Reklamatioun vum VAR komm, huet de Ronaldo dann an der 65. Minutt vum Punkt markéiert. Ghana huet sech awer net schockéiere gelooss a konnt an der 73. Minutt no engem Ofwierfeeler vun de Portugisen duerch den Ayew ausgläichen. 5 Minutten drop sinn d'Portugisen dunn duerch de João Félix nees a Féierung gaangen an nëmmen 2 Minutte méi spéit huet de Leão den 3:1 markéiert. Ma Ghana sollt et nach eng Kéier spannend maachen. An der 89. Minutt kann de Bukari no enger Flank per Kapp zum 3:2 verkierzen. An der 7. Minutt vun der Nospillzäit spillen d'Ghanaer esouguer nach e Konter zu Enn. De Bukari konnt de Ball awer net am Gol ënnerbréngen, sou dass Porutgal dëse Match um Enn mat 3:2 fir sech decidéiert.