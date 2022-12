E Samschdeg stinn déi lescht zwou 1/4-Finallen um Programm. Dobäi ass am Nomëtte Portugal op de Marokko getraff. Den Owend spillt England géint Frankräich.

An enger staark ëmkämpfter éischter Véierelsfinall konnt sech de Marokko géint Portugal behaapten an de Match mat 1:0 gewannen.

Den Owend kënnt et iwwerdeems nach zum Futtball-Klassiker tëscht England a Frankräich. De Match gëtt um 20.00 Auer ugepaff.

D'Resuméë vun de Matcher

Marokko - Portugal 1:0

1:0 En-Nesyri (42')

Portugal huet vun Ufank u monter no vir gespillt an d'Marokkaner direkt ënner Drock gesat. Esou huet de Bono schonn an der 4. Minutt e geféierleche Schoss vum Joao Felix missen entschäerfen. D'Afrikaner hu sech vum portugiseschen Drock allerdéngs net iwwerrasche gelooss an hu selwer probéiert duerch e puer séier Konteren déi portugisesch Defense auszespillen. An der éischter Véierelsstonn konnten d'Marokkaner dobäi awer net geféierlech virum Gol vun de Portugisen opdauchen. Den Ziyech hat an der 18. Minutt mat sengem Schossversuch, deen awer däitlech nieft dem Gol ageschloen ass, nach déi beschten Occasioun. Duerno ass bis déi 31. Minutt net méi vill um Terrain geschitt, bis datt de Joao Felix nees eng Kéier e Schoss a Richtung Gol lassgelooss huet. Dëse gouf awer a leschter Sekonn ofgefälscht, soudatt de Schoss esou just iwwert d'Lat ewechgeflunn ass. An der 35. Minutt waren et d'Marokkaner, déi eng Chance ze verbuchen haten. Mä den Amallah huet de Ball no enger Flank an den drëtte Stack gesat. Dëse Schoss huet d'Marokkaner allerdéngs wakereg gemaach. Esou war et de Bouffal, deen eng Minutt méi spéit den Diogo Costa mat engem Distanzschoss op d'Prouf gestallt huet. An der 42. Minutt sollte sech d'Marokkaner du fir hir gutt Leeschtung belounen: Den Allah huet eng Flank vu lénks an de Strofraum bruecht, wou den En-Nesyri am Héchste gesprongen ass an de Ball per Kapp am Gol ënnerbrénge konnt. Dobäi huet de portugisesche Golkipp, deen nieft de Ball gegraff huet, keng gutt Figur gemaach. Duerno ass eng monter Schlussphas lassgaangen, bei deene souwuel de Bruno Fernandes fir d'Portugisen, ewéi och den Allah fir d'Marokkaner nach e Gol hätte kéinte markéieren.

Nom Téi ass et monter weidergaangen. Schonn an der 49. Minutt hat de Marokko d'Méiglechkeet op 2:0 ze erhéijen. Dëst no engem Fräistouss vum Ziyech, deen dësen a Richtung Gol gezierkelt huet. Dëse Fräistouss konnt de Golkipp allerdéngs in Extremis retten an och den zweete Ball konnten d'Marokkaner net am Gol ënnerbréngen. Dunn waren et allerdéngs d'Portugisen, déi den Drock erhéicht hunn. An der 55. Minutt gouf den Dalot op der rietser Säit fräigespillt, mä de Golkipp konnt dem Portugis säi Schoss aus gudder Positioun paréieren. Kuerz dorobber hat de Ramos an der 58. Minutt d'Méiglechkeet ze egaliséieren, mä säi Kappball war net placéiert genuch. An dëser Situatioun hat de Marokko Gléck, datt et dem Ramos un Zilwaasser gefeelt huet. Doropshin hunn d'Portugisen d'Afrikaner an hirer eegener Hallschent gehalen an hunn hinne keng Zäit zum Ootme ginn. An der 83. Minutt konnten d'Portugisen eng weider gutt Occasioun verbuchen. Dës Kéier war et schonn nees de Joao Felix, deen de Ball aus rietser Positioun a Richtung Gol vum Bono gezierkelt huet. Dësen huet sech allerdéngs ganz laang gemaach an huet de Ball aus dem Eck gefëscht an domadder 1:0-Féierung fir de Marokko geséchert. D'Portugisen hunn nach eng Kéier alles ginn an hunn alles no vir geheit, mä um Enn sollt et näischt nëtzen. Och déi Giel/Rout-Kaart fir den Cheddira an der Nospillzäit konnt de Portugisen net méi an d'Kaarte spillen.

De Marokko gewënnt domadder mat 1:0 a steet no enger kämpferescher Leeschtung an der Halleffinall vun der Weltmeeschterschaft.

England - Frankräich

Dëse Match gëtt den Owend um 20.00 Auer ugepaff.