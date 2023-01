Neit Joer, aalt Bild: De Biathlet Johannes Thingnes Bö huet am Sprint allen anere keng Chance gelooss an e feiert seng 6. Weltcup-Victoire fir dës Saison.

Obwuel e sech e Feeler erlaabt huet, ass et nach duergaange fir ze gewannen, well en duerch seng leeferesch Leeschtung op den 10 Kilometer déi verlueren Zäit nees konnt eranhuelen. Hien huet 23:55,9 Minutte gebraucht. Fir den Norweger war et déi 4. Victoire am 4. Sprint vun dëser Weltcup-Saison.

Plaz 2 geet u säi Brudder Tarjei, deen allerdéngs ouni Feeler duerch de Parcours komm ass. En hat op der Arrivée trotzdeem e Retard vun 48,1 Sekonne.

Plaz 3 geet dann un e weideren Norweger, dat a Persoun vum Sturla Holm Laegreid, deen um Enn 1 Feeler op sengem Kont stoen hat, a 55,6 Sekonne Réckstand op de Gewënner.