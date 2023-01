Dëse Weekend ass zu Adelboden an der Schwäiz, dat nationaalt Championnat am Ski-Alpin, dat vun der FLS an der LASEL organiséiert gëtt.

Am Riseslalom bei den Damme konnt d‘Favoritin Gwyneth ten Raa sech behaapten. Hannendru kommen d‘Joyce ten Raa an d‘Eleonore Dubois op d'Plazen zwee an dräi. Bei den Häre geet den Titel un de Matthieu Osch. Sëlwer a Bronze ware fir de Joachim Keghian an de William Lindfors. Muer steet nach de Slalom um Programm.