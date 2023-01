Nach ier den Tennistournoi zu Down Under ugefaangen huet, muss de Lokalmatador Nick Kyrgios Forfait erklären. De Rafael Nadal wënnt iwwerdeems a 4 Sätz.

Optakt e Méindeg vun den Australian Open am Tennis. Fir de Lokalmatador Nick Kyrgios ass et awer schonn eriwwer, éiert richteg ugefaangen huet. De 27 Joer alen Australier muss Forfait erklären, well hie Problemer mam Knéi huet. De Kyrgios gëtt um Meniskus operéiert a ,wäert fréistens am Mäerz nees Tournoie spille kënnen.

Fir de Rescht huet sech ënnert anerem den Titelverdeedeger Rafael Nadal aus Spuenien a 4 Sätz géint den Britt Jack Draper fir den zweeten Tour qualifizéiert.