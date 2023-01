"D'Dier fir den Oli Thill an der A-Nationalekipp ass definitiv ënnert mir als Nationaltrainer zou", dat seet den FLF-Coach Luc Holtz.

Bis elo war dat nach net esou kloer ausgeschwat ginn. Enn November hate mer Iech scho gesot, datt de Spiller Oli Thill vum Futtballnationaltrainer Luc Holtz matgedeelt krut, datt hie bis op Weideres aus dem A-Kader suspendéiert wär.

Luc Holtz vs. Oli Thill/Reportage Franky Hippert

An zwee Méint fänkt déi nei Europameeschterschaftsqualifikatioun un. An deem Kontext huet sech natierlech elo d'Fro gestallt, wéi et am Dossier Oli Thill géif weidergoen.

"Ech hunn et gesot, den Oli, also dat ass eng Decisioun, déi ech net, dat wëll ech betounen, déi ech natierlech net gären hunn, mä wann ech der Meenung sinn, datt fir de Grupp a fir déi zukünfteg Matcher, datt ech muss op ee Spiller verzichten, da maachen ech dat a beim Oli hunn ech einfach déi Entscheedung getraff, datt ech denken, datt et besser ass, wann den Oli net méi bei eis funktionéiert an do gëtt et och näischt méi ze soen. Déi Decisioun ass geholl, déi Dier ass ganz zou. Déi maachen ech elo och net op.", esou de Luc Holtz.

Iwwer d'Grënn wollt jo schonn am November kee vun deenen zwee esou richteg an d'Detailer goen: "Am Fong sinn e puer Grënn, mä den Haaptgrond ass e grousse Manktem u Respekt vis-à-vis vu Leit aus mengem Staff an dat ass irreversibel.", erkläert nach de Lëtzebuerger Nationaltrainer.

Mir hunn natierlech och beim Oli Thill fir eng Reaktioun nogefrot. De Profi aus der Tierkei, deen an de leschte Méint no sengem Kräizbandrass u sengem Comeback geschafft huet an elo an de leschten Deeg schonn nees zwee Matcher mat sengem Veräin Eyüpsor gespillt huet, wëll näischt méi zu deem Ganze soen, well a sengen Ae scho genuch driwwer geschwat gouf.