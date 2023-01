Bei den Australian Open am Tennis goufen e Mëttwoch déi lescht Véierelsfinalle gespillt.

Den Novak Djokovic huet sech bei den Australian Open am Tennis zu Melbourne als leschte Spiller fir d'Halleffinalle qualifizéiert. De Serb gewënnt an der Véierelsfinall mat 6:1, 6:2 a 6:4 géint de Russ Andrey Rublev.

An der Halleffinall spillt den Djokovic géint den Tommy Paul aus den USA, dee sech am reng US-amerikaneschen Duell mat 7:6, 6:3, 5:7 a 6:4 géint de Ben Schelton duerchsetze konnt.

An der zweeter Halleffinall, kritt de Griich Stefanos Tsitsipas et mam Russ Karen Khachanov ze dinn.

Bei den Damme suergt eng Spillerin weiderhi fir eng fatzeg Iwwerraschung. D'Magda Linette aus Polen steet nämlech fir déi éischte Kéier an hirer Karriär an der Halleffinall vun engem Grand Slam. An der Véierelsfinall konnt si sech mat 6:3 a 7:5 géint d'Karolina Pliskova duerchsetzen.

An der Halleffinall kritt si et elo mam Aryna Sabalenka ze dinn. D'Belarussin huet hirersäits an der Véierelsfinall mat 6:2 a 6:2 géint d'Donna Vekic aus Kroatien gewonnen.

D'Kasachin Elena Rybakina an d'Belarussin Victoria Azarenka sti sech jo an der zweeter Halleffinall géigeniwwer.