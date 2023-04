De Schwäizer Veräin huet matgedeelt, datt de Veräin an de Lëtzebuerger Cheftrainer an Zukunft getrennte Weeër ginn.

Zanter August souz de Jeff Saibene op der Bänk vum Schwäizer Zweetligist. Aktuell steet een no 30 Matcher op der 10. a leschter Plaz an et huet ee mat 19 Punkte ganzer 12 Punkte Réckstand op eng Net-Ofstigsplaz.

Wéi Neuchâtel matdeelt, hätt de Jeff Saibene no der rezenter 2:5-Néierlag géint Aarau seng Demissioun proposéiert, fir datt neie Wand an d'Ekipp komme kéint. Dem neien Trainer bleiwen nach sechs Spilldeeg, fir Neuchâtel d'Verbleiwen an der Challenge League ze garantéieren.