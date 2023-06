An der véierter Ronn huet sech den Norweger an 3 serréierte Sätz géint den Chilen Nicolas Jarry duerchgesat.

Bei den Dammen huet d'Tunesierin Ons Jabeur an der Aachtelsfinall kloer an 2 Sätz géint d'Bernarda Pera aus den USA gewonnen. D‘Coco Gauff aus den USA huet dann och d‘Slowakin Anna Karolina Schmiedlova an zwee Sätz geklappt.