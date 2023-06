E Mëttwoch ass d'Ouvertureszeremonie vun der 3. Editioun vun den Europaspiller zu Krakau a Polen.

De COSL huet matgedeelt, datt d'Dëschtennisspillerin Ni Xia Lian an de Fechter Flavio Giannotte de Lëtzebuerger Fändel an den Henryk Reyman Municipal Stadium erandroen. Am Ganze si 25 Lëtzebuerger Sportler an den nächsten 10 Deeg am Asaz.