Den Davis Cup-Spiller gëtt senger Favoritteroll gerecht a setzt sech kloer duerch.

Den Alex Knaff (WR 604) huet mat 6-3 a 6-4 géint de Qualifikant Fons Van Sambeek gewonnen. De Raphael Calzi huet sech sengersäits mam Niels Visker engem weideren Hollänner mat 4-6 a 3-6 misse geschloe ginn.

Am fréien Owend um Mëttwoch ass de Gilles Kremer vun der Nummer 1 vun der Setzlëscht, dem Nikolas Sanchez Izquierdo (WR 275) no engem 2-6 an 1-6 eliminéiert ginn.