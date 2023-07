Am Tennis hu sech d‘Aryna Sabalenka aus Belarus an d‘Ons Jabeur aus Tunesien als lescht fir d‘Halleffinalle zu Wimbledon qualifizéiert.

Béid Spillerinnen spillen am Tour vu de leschte 4 elo géinteneen. An der zweeter Halleffinall kritt d‘Elina Svitolina aus der Ukrain et mam Marketa Vondrousova aus Tschechien ze dinn.