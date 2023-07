Am Tennis steet de Novak Djokovic, zu Wimbledon, dem drëtte Grand Slam Tounoi vum Joer, als éischte Finalist fest.

De Serb huet an der Halleffinall kloer an 3 Sätz, 6-3, 6-4 an 7-6 géint den Italiener Jannik Sinner gewonnen. An der zweeter Halleffinall spillen elo de Spuenier Carlos Alcaraz, Nummer 1 op der Welt, géint de Russ Daniil Medvedev.