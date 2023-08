E Freideg den Owend ass ënnert anerem am däitschen DFB-Pokal de Ball gerullt.

E Freideg den Owend gouf et am 1. Tour vum däitschen DFB-Pokal direkt zwou Iwwerraschungen. Sandhausen aus der 3. Liga huet sech am Eelefmeterschéisse mat 4:2 géint Hannover aus der 2. Bundesliga duerchgesat. No 90 Minutten an der Verlängerung stoung et 3:3.

Déi zweet Iwwerraschung ass Saarbrécken gegléckt. De Veräin aus der 3. Liga huet de Karlsruher SC aus der 2. Bundesliga mat 2:1 geklappt. Den decisive Gol hat d'Lokalekipp an der leschter Minutt duerch de Brünker geschoss.

Keng Problemer hat dann de Bundesligist Borussia Mönchengladbach beim 7:0 beim TuS Bersenbrück aus der Oberliga Niedersachsen.