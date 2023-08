An der 2. Liga an Éisträich huet St. Pölten um 2. Spilldag déi éischt Néierlag an dëser Saison agestach.

E Freideg den Owend huet an der 2. Liga an Éisträich St. Pölten mam Dirk Carlson 0:1 géint den FC Liefering verluer. Den decisive Gol fir d'Gäscht hat den Atiabou schonn an der 14. Minutt geschoss. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung de komplette Match um Terrain. St. Pölten hat den éischte Match an dëser Saison gewonnen.