Um Méindeg den Owend huet Köln fir den Ofschloss vun der 1. Ronn vum DFB-Pokal géint Osnabrück gewonnen, awer réischt no Verlängerung.

DFB-Pokal um Méindeg

VFL Osnabrück - 1. FC Köln 1:3 no Verlängerung

0:1 Schmitz (43'), 1:1 Makridis (73'), 1:2 Adamyan (93'), 1:3 Chabot (96')



Osnabrück huet an der 1. Hallschent gutt matgehal, mee duerch een Dramgol aus 20 Meter goung Köln mat Virsprong an d'Kabinn. Och duerno hunn d'Haushäre couragéiert matgespillt an Drock gemaach bis de Makridis no engem Eelefmeter, dee gerett gi war, de Ball nach eng Kéier krut an den 1:1 konnt maachen. Köln stoung ënner Schock. Um Ufank vun der Verlängerung huet Köln direkt mat 2 Goler geäntwert an d'Partie fir sech entscheet.

Blamage fir Darmstadt bei Ekipp aus Regionalliga



Wärend Darmstadt virum Optakt vun hirem Retour op d'Bün vun der Bundesligae Samschdeg virun allem offensiv erschreckend harmlos eriwwerkomm a sang-a klanglos ënnergaangen ass, konnt Hoffenheim bei enger Victoire ouni Glanz beim Drëttliga-Opsteiger Lübeck an déi nächst Ronn vum DFB-Pokal kommen. D'Ekipp aus der 2. Liga Magdeburg huet sech géint Regensburg aus der 3. Liga duerchgesat.

Homburg - Darmstadt 3:0

1:0 Mendler (10'), 2:0 Heilig (49'), 3:0 Harres (81')

Lübeck - Hoffenheim 1:4

1:0 Gozusirin (34') 1:1 Kramaric (42'), 1:2 Kramaric (60'), 1-3 Bulter (70') 1:4 Justvan (76')

Regensburg - Magdeburg 1:2

0:1 Schuler (16'), 0:2 Hugonet (49'), 1:2 Kother (63')